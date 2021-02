Padrón elixe as redes para atraer á vila máis turismo

Padrón Experiencias 2021 é o nome do programa posto en marcha pola concellería de Turismo da vila rosalina para reactivar o consumo nos establecementos locais e promocionar o concello con destino turístico. Trátase dunha iniciativa innovadora que se desenvolverá a través das redes sociais e na que estarán implicadas distintas empresas do sector e os comercios locais.

Segundo explican desde o Concello, a través desta iniciativa as empresas turísticas e o comercio terán unha maior presenza nas canles dixitais e contarán cun importante apoio de promoción para chegar a un público máis amplo e incrementar a súa clientela.

Así, as empresas do sector turístico deben enviar unha proposta de oferta que poden incluír estancias no seu establecemento por unha noite para dúas persoas, unha actividade de turismo activo, unha cata de produtos, unha comida ou cea para dúas persoas, algún agasallo produto de Padrón, un lote de produtos locais ou calquera tipo de experiencia.

O departamento de Turismo realizará un sorteo cada sete ou quince días con cada unha das experiencias propostas polos empresarios locais. Para participar os usuarios e usuarias das redes sociais deberán seguir o perfil de Facebook de Padrón Turismo e o da empresa xestora da experiencia, deberán dar a ‘Gústame’ á publicación do sorteo, facer un comentario etiquetando á persoa coa que quere compartir a experiencia e compartir a publicación do sorteo no seu perfil.

“Esta é unha proposta que dende Turismo de Padrón empregamos para promocionar a localidade e os establecementos que vaian a participar. Asemade o feito de que

dende o concello adquiramos estas ofertas para sortear tamén supoñen unha pequena axuda para o sector”, dixo Lorena Couso, edil de Turismo.

Os gañadores das experiencias terán un prazo dun ano para canxear o premio e desfrutar da experiencia ou do agasallo, que o Concello aboará a cada un dos establecementos participantes. Neste momento está aberto o prazo para que diferentes firmas comerciais e turísticas da vila envíen as súas propostas ao departamento de Turismo para o que deberán achegar a folla de participación –ben na Oficina de Turismo ou enviando un correo ao enderezo turismo@padron.gal-. O establecemento deberá tamén facilitar imaxes para poder promocionar a súa oferta.