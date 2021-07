Padrón Experiencias 2021 chegou a máis de cento vinte mil persoas

Padrón. A campaña Padrón Experiencias 2021 conclúe cunha participación de preto de 5.000 persoas e cun alcance de 129.448 participantes en redes sociais. Co obxectivo de activar o consumo local e de impulsar a promoción dos distintos establecementos, o Concello a través da concellería de Turismo puxo en marcha o programa, que se desenvolveu ao longo dos primeiros meses do ano, concretamente durante once semanas.

A través desta iniciativa sorteáronse estancias en hoteis, ceas ou comidas en restaurantes, packs de produtos locais e tamén vales para canxear no comercio local. Os sorteos realizáronse a través da rede social Facebook dende o perfil de Padrón Turismo -con preto de 9.000 seguidores-. Dado o éxito deste proxecto, a concellería de Turismo, que dirixe Lorena Couso, pretende reactivalo máis adiante. s. e.