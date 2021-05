Padrón leva as parroquias actos culturais ao aire libre

Padrón. A concellaría de Cultura do Concello de Padrón lanza un novidoso programa cultural para o público familiar ao aire libre e polos diferentes espazos rurais do municipio. Co obxectivo de volver gozar da cultura nunha contorna segura e de achegala a todos os recantos de Padrón, o departamento que dirixe Lorena Couso presentou A Cultura Rula X Padrón.

O programa comezará o vindeiro venres 4 de xuño e contempla actividades para todos os sábados do mes de xuño e para case todos os venres dese mes. Os espectáculos darán comezo a partir 20.00 horas e desenvolveranse en A Ponte, Pazos, Extramundi, Iria, A Escravitude, Carcacía e Herbón.

Nas actividades, que se desenvolverán ao aire libre, cumpriranse todos os protocolos e atenderase a todas as medidas de seguridade vixentes pola pandemia da COVID. Así, haberá unhas prazas limitadas para gozar dos espectáculos, que se distribuirán por orde de chegada.

O Mago Dani García fará a primeira actuación, coa súa función Tin o venres 4 de xuño no campo da festa da Ponte. O sábado 5 de xuño, será o Mago Teto o encargado de facer maxia no campo da capilla de Pazos co espectáculo Novas Tolemaxias. s. e.