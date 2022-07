Padrón participou nun foro europeo sobre inmigración en Polonia

Padrón. O alcalde de Padrón, Antonio Fernández Angueira, considera que a inmigración representa un desafío do desenvolvemento das capacidades institucionais a nivel europeo a medio e longo prazo. Así o manifestou durante a súa intervención esta fin de semana en Cracovia nun encontro europeo que xuntou a representantes de 18 países dentro do programa Europa for Citizen. Fernández Angueira recordou que mentres o ano pasado miles de millóns de persoas non puideron viaxar por mor da pandemia, citando datos do Alto Comisionado das Nacións Unidas para os Refuxiados (Acnur), resaltou que 84 millóns de persoas víronse obrigadas a abandonar os seus países, na inmensa maioría dos casos debido á guerra, como está a ocurrir nestos intres con Ucraína polos ataques de Rusia. Resaltar que o encontro celebrado esta fin de semana en Cracovia, a segunda cidade máis poboada de Polonia, forma parte do proxecto titulado Lazos que nos unen a través da emigración, que ten por obxectivo fomentar o intercambio de coñecementos e de experiencias sobre emigración en diferentes países da Unión Europea. No mesmo déronse cita representantes de concellos e organizacións civís de 18 países da Unión Europea. m. rendueles