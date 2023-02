Padrón reafirma su respaldo a la acogida de menores desprotegidos

El Concello de Padrón reafirmó este miércoles su compromiso de participar en el programa de acogimiento familiar de menores en situación de desprotección. Así se lo manifestaron el alcalde, Antonio Fernández Angueira, y la concejala de Servizos Sociais, Ana Belén Luezas, a la trabajadora social y directora de Acougo, Carmen Dourado, en una reunión en la que también tomaron parte representantes de las familias que están dispuestas a participar en el programa.

El alcalde destacó el papel de Acougo “na formación e difusión sobre o sistema de protección de menores e, concretamente, das familias de acollida”, animando a las vecinas y vecinos de la villa a informarse sobre esta medida. El objetivo no es otro que acercar la realidad de los niños, niñas y adolescentes que están en situación de desprotección y dar a conocer la alternativa del acogimiento familiar. “Todas aquelas persoas de Padrón que estean interesadas en participar no programa de acollida poden poñerse en contacto coa AsociacióncGalega de Familias de Acollida, Acougo, no teléfono 622 672 188”, puntualizaron.

Fernández Angueira aseguró que Padrón “é unha vila con familias comprometidas e acolledoras” e indicó que este compromiso tanto de los ciudadanos como del voluntariado va en aumento. “Na última xuntanza preto dunha ducia de familias padronesas manifestaron o seu interese por participar no programa de acollemento”.

Según explicaron, el Ayuntamiento de Padrón viene colaborando con la asociación Acougo desde el año 2020 para dar visibilidad a la problemática de menores y adolescentes desamparados. El gobierno local ha firmado un convenio de colaboración con la entidad a través del cual el Concello articula diversas acciones encaminadas a proteger las familias acogedoras del municipio. Entre estas destaca el apoyo en la realización de gestiones y trámites para que los menores acogidos puedan desarrollar su actividad escolar, social y cultural con plenas garantías.