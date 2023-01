Parcelarias na área de Ordes, Santiago, Melide, Xallas, Sar, Arzúa e Terra Chá

Santiago. Alfonso Rueda puxo en valor a aprobación no Consello da Xunta das nove novas concentracións parcelarias para Xallas, Sar, Terra de Melide, comarca compostelá, ordense, Terra Chá e a arzuá. Chegarán a sete concellos, e reorganizarán máis de 8.900 hectáreas para beneficiar a 5.600 propietarios.

O mandatario galego precisou que as concentracións parcelarias aplicaranse en Montes de Fao e Novefontes (Touro), Lamas-Loureda-Sergude-Vigo (Boqueixón), Herbón (Padrón), Freixeiro (Santa Comba), Castenda (Tordoia), Baltar-Golán-Grobas (Melide) e as de Arcillá-Bestar-Vilar-Sisoi, Lamas e Roás (as tres en Cospeito). Son, en total, 562 explotacións activas situadas nestes municipios, de aí a necesidade de reorganizar o territorio para mellorar as condicións estruturais, técnicas e económicas das explotacións agrarias da zona Rueda enxalzou esta figura, “instrumento fundamental” para o agro galego. M. Outeiro