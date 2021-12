Perigo no Milladoiro por unha avaría nos semáforos

AMES. Dende a concellería de Mobilidade de Ames informábase a media mañá deste mércores de que estaban fallando os semáforos da avenida de Rosalía de Castro, no Milladoiro. Debido a iso solicitábaselle á veciñanza que extremara as precaucións no momento de cruzar a calzada para evitar posibles accidentes. Dende o Concello atenderon con rapidez o aviso e traballouse arreo para solucionar a incidencia o antes posible. Unha vez se detectou que estaban fallando os semáforos da arteria principal do núcleo de poboación máis importante de Ames intentouse alertar á cidadanía para que prestase atención á hora de cruzar a calzada, especialmente no paso de peóns que está situado na intersección da avenida de Rosalía de Castro coa rúa Cruxa. Semellaba que os semáforos da zona toleaban porque daban información contraditoria para os vehículos e para os peóns, polo que se facía necesario prestar atención á sinalización vertical. m. b.