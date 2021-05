Pesar en Vedra polo falecemento da nai dos pulpeiros Guerra

Onte falecía, aos 88 anos de idade, María Divina Pastora Neira Torres, viúva de Juan Guerra Gaiteiro, fundador da Pulpería Guerra. Negocio que actualmente dirixen os seus fillos Juan e José Luis e que se instala cada mércores na feira de Amio en Santiago; os venres no polígono do Milladoiro e os sábados en Pontevedra. Asemade é sobradamente coñecida por estar presente nas festas de toda a redonda, e por ofrecer servizo de catering a domicilio. María Divina deixa tamén atrás ao seu fillo Alfonso. Os seus restos serán enterrados esta tarde, a partir das 18.30 horas, no cemiterio parroquial de Vedra. Antes, ás 17.00 horas, celebrase unha misa no seu recordo. C.G.