Pocas alternativas, o ninguna, para un sector abocado al cierre

Ames. Las últimas decisiones para evitar el aumento de contagios de coronavirus son casi la sentencia de muerte de muchos locales de hostelería. La indignación es generalizada y muchos decidieron ayer no abrir sus puertas. Y las reglas que se le imponen no ayudan mucho. ¿Qué alternativas pueden afrontar los hosteleros? La gestoría Gestinfor, de Bertamiráns y Arufe Asesores de Vidán, aclaran las posibilidades.

NUEVAS MEDIDAS. Los bares de Santiago y O Milladoiro no podrán servir en el interior de su local y solo podrán utilizar la terraza –en Galicia, con lluvia y frío– al 50 % de su capacidad. Eso sí, las mesas solo podrán ser compartidas por personas que convivan en la misma vivienda. Los restaurantes sí podrán atender en el comedor al 50 % aunque esto es engañoso ya que al no poder compartir las mesas entre amigos o compañeros casi ninguna rendirá al cien por cien. Un fiasco que empujó a muchos a cerrar ayer sus puertas, sobre todo a los que están en polígonos industriales en los que compañeros de trabajo comparten espacio y labores en la empresa pero no pueden comer juntos después de estar codo con codo toda la mañana.

ERTE. Ya no había mucho trabajo en restaurantes y bares por el miedo de la gente a compartir espacios cerrados, pero estas nuevas disposiciones obligará a muchos empresarios a replantear la situación de su plantilla. Para que los trabajadores se acojan de nuevo al ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo) por limitación de actividad, y poder cobrar el paro mientras no se reincorporan a su puestos de trabajo, habrá que iniciar un nuevo expediente a excepción de aquellos que no cerraron el anterior. Acogerse a esta modalidad no supone eludir los gastos ya que algunas empresas, dependiendo del número de trabajadores, tendrán que pagar parte de la cuota de la Seguridad Social. Y nadie está exento de pagar el alquiler del local aunque esté cerrado al público y de hacer frente a los impuestos.

DESPIDOS. Acometer a estas alturas un despido sería lo mismo que pagar la indemnización correspondiente y compensar a la Administración con las cantidades de las que se beneficiaron empresario y trabajadores a consecuencia del ERTE anterior, que recogía que no se podían efectuar despidos durante seis meses a contar desde el momento en que el empleado se incorporó al puesto de trabajo –casi todos en mayo o junio–. En caso de hacerlo, se considerará improcedente y la empresa estará condenada a abonar al empleado una indemnización que oscila de 20 a 33 días por año trabajado.

CIERRE. Algunos hosteleros de Santiago y O Milladoiro ya están pensando en el cierre definitivo, lo que supondría reintegrar las cantidades percibidas por el ERTE, pagar la indemnización a los empleados y quedarse sin trabajo. A lo que se suma que en abril habrá que empezar a devolver los créditos ICO y a este ritmo de ingresos para muchos será casi imposible hacerlo. Y es que el panorama es más que negro y no se entiende esa inquina con la hostelería cuando desde el 25 de mayo a la actualidad solo contabiliza el 3,4 % del total de contagios, lo que demuestra que son lugares seguros.

INCONGRUENCIAS. Los hosteleros de Santiago y O Milladoiro no podrán servir en las escasas mesas que le queden en las terrazas a personas que no convivan en el mismo domicilio lo que hace que en las redes algunos amigos ya se citen para tomar los vinos en Bertamiráns o Cacheiras. Se traslada el posible contagio a lugares que en la actualidad están más libres del virus.

SIN VALOR AÑADIDO. La hostelería no es un simple negocio, no es un establecimiento más. Son muchos los turistas que se animan a visitar Santiago para disfrutar, además de sus monumentos, de la gastronomía de sus restaurantes. La calidad de los platos que salen de sus cocinas despiertan el espíritu viajero de muchos visitantes en invierno. Ese turismo de cercanía tendrá que buscar ahora otros destinos. Lo que antes era un valor añadido ahora es una penalización para la ciudad. Y a las puertas del Año Santo. víctor furelos