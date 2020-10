Ponte Ledesma queda sen oficina de Abanca

BOQUEIXÓN. Cando se instaurou o estado de alarma o pasado marzo, a oficina de Abanca de Ponte Ledesma cerraba as súas portas e deixaba un cartel de peche temporal, que xa auguraba o peor. A pesar de que os prexudicados recolleron firmas para evitalo, e do apoio do Concello, o peche é oficial. Agora só está en marcha o caixeiro automático e según fontes veciñais “ou funciona fatal ou non funciona”. Unha situación ante a que se revelan, pois “están destruíndo o rural”, din. “Hai que pensar nos maiores que non poden desprazarse”, engaden. A.P.