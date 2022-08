Premios de 500 euros no festival Cinema Miúdo do 24 ao 27 de novembro

Ames. A quinta edición do Cinema Miúdo xa ten aberto o prazo para a inscrición de curtametraxes infantís ata o 30 de setembro. Os interesados en sumarse ao evento, que alongarase do 24 ao 27 de novembro nas dúas casas da cultura, poderán optar a premios do xurado de 500 euros e máis os do público, 200 €.

Poderá inscribirse calquera filme producido no ano 2020 ou posterior, destinado ao público preescolar, infantil ou xuvenil e sen límite de traballos por creador ou creadora. A inscrición é gratuíta a través da plataforma Festhome ou no correo electrónico programacion@cinemamiudo.gal .

Deste xeito, o festival Cinema Miúdo arrinca o período de programación e para elo, anima aos cineastas de calquera nacionalidade a inscribir as súas pezas e optar a ser proxectadas na quinta edición do festival internacional que se celebra no Concello de Ames. Como é habitual, a sección oficial estará dividida en dous bloques, atendendo á idade á que están dirixida os filmes: axóuxeres, para nenas e nenos de entre 2 e 7 anos; e buxainas, para a rapazada maior de 7. Cada unha das categorías competirá por un premio do xurado, dotado con 500 euros e un premio do público de 200 euros.

A inscrición é gratuíta a través da plataforma Festhome ou email (programacion@cinemamiudo.gal). Os filmes deberán ir destinados ao público preescolar, infantil ou xuvenil e sen límite de traballos por creador en galego, castelán ou subtitulados. M.O.