Presentan o certame de canción xunto coa TVG

Ames. A concellaría de Promoción Económica amesá está inmersa na organización do segundo concurso Canta con Ames, cunha presentación que chegará este venres, 6 de maio, ao auditorio da casa da cultura do Milladoiro (18.00 horas).

O acto será conducido pola xornalista Loli Gómez, e contará coa actuación das tres gañadoras da edición de 2021: Noelia Bellas, de Bugallido; Lara López, de Negreira; e Carmen Cuevas, do Milladoiro. A entrada para asistir á presentación do certame é libre e gratuíta ata completar aforo.

Contarase coa presenza do alcalde de Ames, Blas García, da concelleira de Promoción Económica, Ana Belén Paz, e de Rocío González, responsable da empresa Mirabelle Comunicación, que se encargará da organización do concurso. E tamén está previsto que acuda ao acto Antía Montero Segade, veciña do Milladoiro e que ten 15 anos de idade, creadora do cartel que anuncia o evento. Ademais, durante o transcurso da presentación o programa da Televisión de Galicia, Fun polo aire, fará unha conexión en directo, para informar sobre a posta en marcha de dito concurso. Segundo a edil Ana Belén Paz, vaise continuar coa exitosa fórmula “para tratar de dinamizar a actividade nas rúas, o comercio e maila hostalaría durante a época estival”. Remata animando a que haxa moitas novas anotacións. M.O.