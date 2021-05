Promocionan o recurso turístico ‘Padrón Xacobeo’

Padrón. A concellaría de Turismo editou material turístico sobre o Padrón Xacobeo para difundir nos distintos espazos de información turística locais e da comunidade. O obxectivo é poñer en valor o patrimonio cultural, natural e humano en relación co Camiño de Santiago e a súa vinculación con Padrón. En total vanse poñer en circulación 24.500 unidades.

Segundo explica o Concello a través deste documento poderase afondar na historia que describe a chegada do corpo do Apóstolo Santiago a Galicia e o traslado dos seus restos. Do mesmo xeito, o folleto recolle toda a información relacionada co patrimonio cultural, material e inmaterial do municipio.

Deseñáronse tres folletos en 12 idiomas: 20.000 unidades en galego, castelán, portugués e inglés; 3.000 unidades editadas en alemán, francés, italiano e polaco, e 1.500 exemplares do que está traducido a xaponés, coreano, chino e ruso. s. e.