Propuesta sin éxito para que mejoren el bus en Negreira

Negreira. La diputada socialista Noa Díaz criticó en el Parlamento de Galicia que la Xunta “siga a fuxir das súas competencias e se negue a solucionar de inmediato as numerosas eivas que presenta o servizo de transporte público no municipio de Negreira, tal e como denuncia a súa veciñanza” tras decaer su proposición no de ley para que el Ejecutivo autonómico le exija a la concesionaria que solucione los problemas vigentes.

Y, a su vez, los populares intentaron introducir una enmienda de cara a interpelar al Gobierno central sobre el transporte actual –pero no prosperó–, además de referirse a las más de treinta frecuencias que hay a diario y subrayar que “todas as reclamacións son atendidas”.

De esta forma, Díaz exigió que actuase la Comisión de Ordenación Territorial y que los problemas relativos a las modificaciones de las frecuencias sean “puntuais e consensuadas” con el gobierno negreirés. Pero también pidió que los vehículos cumplan con las medidas de seguridad e higiene exigidas.

De manera específica, Díaz aludió a la falta de puntualidad de buses escolares (con retrasos e incluso adelantos), e instó a que se refuerce una línea de Muxía que colapsan los peregrinos a diario. O.D.V.