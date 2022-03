Proxectan os mellores documentais e filmes a concurso nos Mestre Mateo

A Maía. O Concello de Ames participa no circuíto Ciclo Mestre Mateo, proxecto impulsado pola Academia Galega do Audiovisual e as catro deputacións para achegar o máis destacado do cinema galego a concellos e vilas. E dende este mes ata novembro, a veciñanza poderá ver nos auditorios amesáns as oito películas nominadas en mellor longametraxe e documental.

Ademais, entre elas incluirase o 30 de marzo ás 20.00 horas o mellor documental dos XX Premios Mestre Mateo: O gran camiño (entradas xa na billeiteira municipal). As datas do resto dos filmes iranse desvelando a principios de cada mes, e serán na sección de documentais A poeta analfabeta, A virxe roxa e Welcome to ma maison. E polo outro apartado de galardóns, constan Cuñados, Jacinto, Malencolía e Tres.

Ao acto, celebrado no salón de plenos de Bertamiráns, acudiron o alcalde de Ames, Blas García; a concelleira de Cultura, Natividade González; o deputado de Cultura da Deputación da Coruña, Xurxo Couto, e a técnica municipal do departamento de Cultura, María Vázquez. Segundo a edil, “Ames é cine e así o demostran os numerosos ciclos que vimos celebrando nos últimos anos”, destacou Natividade González, que recordou a boa acollida coa que contaron outras propostas, como o festival Cinema Miúdo, o Abril de Cine ou o ciclo de documentais do pasado mes de novembro. O rexedor lembrou os vínculos locais co audiovisual, con profesionais e firmas asentadas. M. Outeiro