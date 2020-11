Proxecto Home axuda ás vítimas das drogodependencias a integrarse familiar, social e laboralmente

Proxecto Home Galicia é un centro de rehabilitación e reinserción social de toxicodependentes que se puxo en marcha en xaneiro de 1990. Meses máis tarde, en abril, creouse a Comunidade Terapéutica de Proxecto Home no lugar de Cernadas, parroquia de Portomouro no Concello de Val do Dubra. Neste centro cada usuario experimenta un proceso de rehabilitación en réxime de internado, en torno a dez meses, para posteriormente pasar a unha etapa que se basa na inserción sociolaboral.

A Comunidade Terapéutica ten unha capacidade de 60 prazas e neste momento están ocupadas unhas 25. A maiores, tamén hai un servizo para mulleres embarazadas ou con fillos/as a cargo, que facilitará que éstas que inician o seu proceso de rehabilitación non teñan que separarse por completo dos pequenos/as. “É a única comunidade terapéutica en Galicia que ofrece este programa”, afirma Ramón Gómez Crespo, director de Proxecto Home.

En As Cernadas desenrólase unha parte formativa prelaboral para que cando as persoas pasen á fase de reinserción social vaian máis preparados e calificados dentro das posibilidades.

Cóntase con trece profesionais. Por unha banda está o equipo terapéutico con psicólogos, terapeutas e traballadores sociais, e a maiores hai mestres para os talleres e actividades que se levan a cabo diaria ou semanalmente. Aquí estaríamos a falar, entre outros, do taller de cantería, o medioambiental ou incluso a actividade con cabalos no propio centro hípico, que se desenvolve dentro da área psicoterapéutica. Tamén dispoñen dunha horta ecolóxica para o cultivo colectivo ao aire libre.

A Comunidade Terapéutica é de réxime interno pero permítense as visitas de familiares. Asimesmo, “chegado o momento hai saídas de tempo libre ao exterior coa propia familia e posteriormente hai permisos para pasar as de fins de semana na casa, de forma gradual e segundo vai avanzando o proceso de rehabilitación en cada persoa”, explica en detalle Ramón Gómez.

COMPORTAMENTO DOS USUARIOS. Moitos poden chegar a pensar que con motivo da situación que están a vivir estas persoas con adicións, a relación cos profesionais pode chegar a complicarse, pero o director de Proxecto Home desmínteo. “Trátase dun proceso relacional normal; hai unha comunicación cercana con alta capacidade empática entre o equipo terapéutico e os propios usuarios. Un correcto ambiente psicoeducativo onde conviven persoas as 24 horas do día”, destaca. Deste xeito, o obxectivo do centro é fomentar un cambio de actitudes e comportamentos dos usuarios e contribuír a que no menor tempo posible poidan volver á sociedade e sexan integrados de forma saudable e satisfactoria.

O que si hai que ter en conta é que cada persoa ten o seu proceso indiviualizado e persoal polo que as dificultades poden ser diferentes. “Dende o punto de vista relacional búscase sempre a cercanía e acompañamento para resolver aquelas problemáticas que cada persoa vai manifestando nos distintos grupos de terapia”, considera o director de Proxecto Home Galicia.

Todas as semanas entran na Comunidade Terapétuica persoas novas e as máis veteranas van rematando os seus procesos. “Alguén que acaba de incorporarse ten que familiarizarse co medio e ten que ser integrado paulatinamente nas diferentes responsabilidades e áreas psicoeducativas”, di. Os máis veteranos, e por tanto con maior experiencia actúan “como elemento de cohesión duns con outros”.

PASO SEGUINTE Á ESTANCIA NA COMUNIDADE TERAPÉUTICA. O programa terapéutico está estruturado en tres fases. Unha primeira de acollida e de diagnóstico, onde se fai a valoración do consumo e do tipo de programa que precisan. Despois está a fase de tratamento, que é a que se desenvolve na Comunidade Terapéutica ou noutros centros semellantes espallados pola comunidade. E por último estaría, a fase de reinserción socio-laboral. Ao finalizar o período de dez meses en As Cernadas, estas persoas pasan a vivir nas súas casas. Van consolidando o seu proxecto de novas amistades e dispóñense a buscar traballo, sempre baixo seguimento. Esta terceira etapa é ambulatorial, excepto para aquelas persoas que non teñan familias ou que precisen dalgún apoio especial ofertándoselle entón residencia. “Estes son casos excepcionais xa que en Proxecto Home tamén traballamos coas familias dende o primeiro momento”, engade. O obxectivo final é que cada persoa conforme unha nova anclaxe de relacións humanas e cre un novo proceso de resocialización para que cando isto se consiga poida recibir a alta terapéutica.