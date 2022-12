Proxecto para a variante de entrada ao Milladoiro

Santiago. O Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana aprobou provisionalmente o proxecto de mellora da intersección da estrada N-550, no quilómetro 67,150, coa estrada SC-20, no punto quilométrico 10,350. Trátase dunha actuación que se executará na rotonda de entrada á localidade do Milladoiro dende Santiago, creando unha variante de acceso que conectará a saída da AG-56 coa avenida do Muíño Vello sen ter que pasar pola rotonda de entrada a meirande urbe amesá. Ca actuación quérese aliviar o tráfico na glorieta compostelá e dispor dun acceso directo á zona norte do núcleo amesán. M.M.