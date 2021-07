Queixas a Correos polas poucas horas que abre a oficina do Milladoiro

Ames. Xosé Chorén, xerente de Correos da Área Noroeste, visitará as oficinas de Correos do Milladoiro o vindeiro luns 5 de xullo xunto co alcalde Blas García. Na visita, preténdense coñecer as necesidades das oficinas e mellorar o seu servizo aos veciños e veciñas de Ames tras as reclamacións de horarios. Dende fai anos, as oficinas de Correos do Milladoiro só teñen horario de mañá, unha problemática que afecta directamente a todo o municipio amiense. Debido á desatención por parte de Correos, alegando a proximidade de oficinas de Santiago que xa abren en horario de tarde. Desde a alcaldía, contactouse telefonicamente con Manuel Zapatero, subdirector da Rede de Oficinas de Correos, para trasladarlle a problemática existente así como a necesidade de reforzar a oficina de Correos do núcleo máis grande do concello. P. Brea