Queixas no BNG brionés: o novo rexedor tampouco consensúa as obras locais

a maía. O BNG de Brión vén de dar o seu apoio ás obras do Plan Único de Brión pola importancia do investimento nos tempos de pandemia. Pero, de calquera xeito, precisa dúas cuestións. Por unha banda, os nacionalistas seguen sen entender “que a proposta se leve a pleno o día 3 de febreiro, cando o límite para presentala na Deputación é o día 5”. Pero, ao mesmo tempo, lamentan que unha vez máis “non se contase cos grupos da oposición, a fin de podermos facer achegas construtivas sobre a xestión do POS”. O Bloque fala de continuismo tras as décadas que se mantivo no poder –ao empecinarse en repetir a súa candidatura– o anterior rexedor socialista, José Luis García, xa que “parece que o grupo de goberno permanece instalado nas mesmas prácticas políticas que os últimos corenta anos”, divulgaban a través do seu sitio na rede. CG