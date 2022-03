Queren mellorar a estética, tráfico e áreas verdes na maior urbe

A Maía. Alumnos do Máster en Planificación e Xestión Territorial da Universidade de Santiago acometeron un traballo de participación cidadá na avenida de Rosalía de Castro e o tramo da N-550 no Milladoiro para elaborar unha proposta que mellore a calidade de vida, a mobilidade e a economía nesta urbe.

E as actuacións propostas inclúen melloras no sistema urbano, as infraestruturas e a xestión dos espazos abertos. Para a elaboración do estudo, entrevistouse á veciñanza, ao tecido empresarial e ás entidades políticas locais.

A investigación definiu tres eixos de actuación para a rexeneración urbana da vía principal do Milladoiro. O primeiro sería o sistema urbano, que inclúe as fachadas ou o mobiliario urbano. En segundo lugar estarían as infraestruturas, que abarcan dende bolsas de aparcamento ata carrís bici. Por último, sumaríase a xestión de espazos abertos, que trata a creación de posibles zonas verdes.

Unha boa parte das propostas recollidas teñen que ver co paso de vehículos pola N-550, e inclúen a redución de velocidade ou un desvío para aminorar o tráfico. M.M.