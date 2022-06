Quiroga, concelleira de Rois, clausura en Grecia o encontro europeo

ROIS. A concelleira de Çultura de Rois, Victoria Quiroga, volveu reclamar en Grecia diante de representantes de 27 países europeos darlle voz aos cidadáns “e seguir traballando unidos para continuar avanzando e fortalecendo a Unión Europea”. Quiroga clausurou o cuarto e derradeiro encontro do proxecto europeo As voces europeas contra o escepticismo liderado polo Concello de Rois e financiado pola Comisión Europea. Este proxecto iniciouse o pasado mes de novembro en Rois, nun encontro no que participaron representantes de todos os países da Unión Europea. Tras as reunións de Malta e Hungría, a semana pasada celebráronse as últimas sesións de traballo en Pilea-Hortiati (Grecia). Nas súas intervencións, Victoria Quiroga resaltou a importancia que teñen os fondos europeos de recuperación para os pequenos municipios rurais e volveu incidir nos importantes retos que afronta a UE nun futuro inmediato. Quiroga estivo acompañada pola técnica de normalización lingüística de Rois, Inmaculada Seage. Participaron os alcaldes e alcaldesas de Pilea-Hortiatis, que exerceu de anfitrioa, Qrendi (Malta), Marsaskala (Malta), Kurikka (Finlandia), Alqueidao (Portugal), Clarise Oliveira, e representantes dos vinte e sete países. s. e.