Acaba con la nariz rota y medio cuerpo contusionado tras tropezar con una señal elevada en Ames

A Maía. Una vecina de Milladoiro acaba de denunciar la altura inadecuada de una de las señales que separan el linde de Ames del de Santiago en O Milladoiro. Al parecer, la mujer paseaba hacia la Travesía do Porto cuando, cegada por el sol, se estampó con la señal, situada a la altura de su cara. Por ello, la afectada solicita que “o se retire el indicador o bien que lo adecúen a una altura donde no genere riesgos a nadie”.

Así, y ante la orientación del vial, hacia la puesta de sol, esta amante de la vida sana se desplazaba de vuelta a la mayor urbe maiana con la cabeza ligeramente baja para evitar que la cegasen los rayos. Sin embargo, no contaba con que se iba a chocar de pleno con la nueva señal, propiciando no sólo la ruptura de su nariz, más inflamación y daños en la frente, sino que también se contusionó el brazo y la pierna derecha al caerse. “Se trata de un camino muy usado, en donde no existía esta cartelería hasta la fecha, y la verdad no sabemos muy bien si se emplazó conforme a la normativa”, insistiendo en que, de ser el caso, debería rebajarse la altura para que no se repitan estos sucesos.

Tras quedarse aturdida en el suelo, pudo acudir a urgencias una vez recuperada para que evaluaran sus lesiones. Está convencida de que, al no haber requerido la presencia de las fuerzas de seguridad, su denuncia podría caer en saco roto, pero insiste en que por lo menos se actúe por parte de la administración local para que nadie más resulte herido con un simple indicador municipal. m. outeiro