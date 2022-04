Reclaman que o centro de saúde do Milladoiro abra os sábados ata ás 15.00 h

A Maía. O BNG de Ames vén de enviar un escriton á xerente da Área Sanitaria de Santiago solicitando que, en aras a garantir a atención sanitaria continuada da veciñanza do Milladoiro, “e xa que o cadro de persoal actual é dabondo como para cubrir o servizo, se abra o centro de saúde en atención continuada os sábados á mañá en horario de 8.00 a 15.00 horas”, di a responsable local Isabel Vaquero.

No Bloque consideran que habendo medios materiais e humanos, “é contraproducente non ofrecer o servizo, pois contribúe a saturar as urxencias hospitalarias do CHUS”. Ao fío, lembran que a atención sanitaria está centralizada os sábados na capital maiá, Bertamiráns, precisamente con ese mesmo horario continuado. Pero o municipio non parou de crecer, xa supera os 32.000 veciños e Milladoiro (sempre segundo datos estatísticos do 2020) suma hoxe 13.455 habitantes, e dicir, o 41,5 por cento do padrón municipal, mentras que a outra localidade apenas supera por uns poucos os 9.000 (é dicir, concentra menos do 28 por cento da veciñanza).

Para o BNG “a centralización da prestación sanitaria en Bertamiráns dificulta moito o acceso da poboación do Milladoiro, xa que apenas hai transporte público” que una as dúas urbes. M.M.