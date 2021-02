Recurren al alquiler para dotar al IES nicrariense con carpa de actividades

a barcala. La ANPA del Instituto Xulián Magariños de Negreira aplaudía el montaje de una carpa alquilada “para os recreos de chuvia no inverno”, ampliando desde el centro su utilidad a la práctica de la “actividade física do alumnado ao aire libre mantendo distancias de seguridade e protexidos” de las inclemencias del tiempo.

De esta forma, se pone fin a varios meses de polémica, divulgando los representantes de los padres que “por máis obstáculos que atopamos por parte das administracións locais, e en ocasións educativas, seguimos adiante polos mozos e mozas do instituto”. En cuanto a la forma de sufragar su coste, dicha asociación de progenitores “abonará tres meses de aluguer, que corresponden a febreiro, marzo e abril, e en caso de seguir necesitando do seu servizo, o instituto farase cargo do mes maio”.

El problema era que el espacio a cubierto en el hall que tienen las instalaciones educativas de Secundaria en Negreira es muy reducido, lo que, unido a los frecuentes chubascos y a la pandemia, anticipaba complicaciones logísticas y preocupaba a las familias con chavales cursando ESO o Bachillerato. Acaba la ANPA animando a afiliarse, con la certeza de que “xuntos podemos”, pero precisando que “aínda hai moito traballo” m.outeiro