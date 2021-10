Redrum Teatro abrió con el ‘Idiota’ las actuaciones del Brión Cultural 2021

brión. La compañía Redrum Teatro abrió el pasado fin de semana la programación del Brión Cultural 2021, que llenará de teatro profesional el centro social polivalente durante los ocho sábados de octubre y noviembre. Las entradas son gratuitas hasta completar el aforo y se pueden reservar de forma previa a través de correo electrónico entradasbrion@gmail.com . Redrum puso en escena a las 20.00 horas su obra Idiota, una comedia negra escrita por Jordi Casanovas que hace apología a las inconmensurables dimensiones de la estupidez humana. Este mes completan la programación A Panadaría, con la representación de Elisa e Marcela (16 octubre); Teatro do Atlántico con Libre como os paxaros” (23) e Mofa e Befa con Dúas pedras no camiño” (30 de octubre). Indicar que todas las actuaciones son a las 20.00 horas. s. e.