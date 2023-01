Reforzan a loita contra os lumes con 28 vehículos para axentes ambientais

Boqueixón. O conselleiro do Medio Rural, José González, acompañado polo director xeral de Defensa do Monte, Manuel Rodríguez, e polo delegado territorial da Xunta na Coruña, Gonzalo Trenor, entregou no Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Sergude veinte e oito novos vehículos todoterreo a axentes ambientais da Consellería. Serán empregados na prevención e extinción de incendios, así como na xestión forestal sustentable.

Repartiranse a razón de sete unidades por cada provincia. O investimento total para a súa adquisición superou os 1,2 millóns de euros. O conselleiro anunciou a entrega doutros 33 vehículos ao longo deste primeiro semestre de 2023, por un importe de case 1,5 millóns de euros. Todos eles están financiados ao cen por cento con fondos REACT-UE, habilitados pola Unión Europea como resposta á pandemia e enmárcanse no Programa Operativo Feder Galicia 2014-2020. Redacción