Refuerzo de material para trece agrupaciones de Protección Civil

hai 61 anos nacía Protección Civil, aínda que pouco durou coma dirección xeral do executivo franquista (ata que en 1980 se recuperou, xa en democracia, o concepto). Pero non hai que esquencer que na súa orixe estivo sempre vinculada ao exército español que, en 1941, poñía en marcha unha sorte de xefatura nacional de defensa pasiva ante o medo da ditadura a sufrir ataques aéreos por parte dos países máis civilizados do seu entorno (que non estaban, precisamente, niso, senón en intentar parar aos nazis). Pois ben, hoxe podemos gabarnos de ter unha chea de agrupacións á marxe dos militares que teñen na xente de a pé os seus voluntarios e en axudar ao resto da poboación o mellor obxectivo. Merecen pois, medios e respecto.