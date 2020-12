Rego critica ao Goberno por rexeitar as demandas históricas de Padrón

Padrón. O deputado do BNG no Congreso dos Deputados, Néstor Rego, acompañado da portavoz en Padrón, Beatriz Rei, mantiveron un encontro coa veciñanza para lles trasladar as enmendas presentadas para a mellora de infraestruturas municipais. Néstor Rego lamentou que “o goberno do PSOE-Podemos continúe a dar as costas a estas demandas xa históricas da veciñanza”, explicou.

Nun encontro na Ponte, o deputado do BNG trasladou diversas iniciativas presentadas para a mellora de infraestruturas do Concello de Padrón que, finalmente, non contaron co respaldo do Goberno para seren incorporadas aos orzamentos.

“Para nós é lamentábel que o goberno do PSOE-Podemos continúe a darlle as costas a unhas demandas da veciñanza que son necesarias para a propia seguridade das persoas”, dixo o deputado.

Rego explicou que tanto o PP como o PSOE votan dun xeito en Galicia e doutro en Madrid, en referencia a que no último pleno do Concello aprobouse por unanimidade a proposta do BNG para que se contemplase nos Orzamentos Xerais do Estado a humanizaciónn de Padrón-A Ponte, “pero en Madrid votaron non”, explicou. s. e.