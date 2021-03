Renovarán el centro de salud de Bertamiráns y plantean ampliarlo

hai 2.500 anos os gregos doentes xa acudían aos templos, máis que a recibir asistencia por parte dos sacerdotes, a pregar ás deidades que lles curasen os males. Xa na época medieval e posterior erguéronse hospitais –o Hostal dos Reis Católicos era un– para axudar aos peregrinos cos coñecementos parcos de máis que tiñan os galenos, combinando as crenzas populares cun saber e práctica científica bastante limitados. Pero no século XXI temos as dúas cousas: un ensino universitario para garantir que vai ser a ciencia, e non as supersticións, quen lle sane corpo ou mente, pero tamén infraestruturas para o traballo dos médicos. E na mellora dos dispensarios estamos, agardando porque tamén chegue aos concellos máis cativos.