Repesca para sumarse ás escolas deportivas ou elixir unha nova disciplina

Ames. A concellería de Deportes amesá reabre o prazo para inscribirse nas prazas libres das escolas deportivas municipais 2021/22. Todas as persoas interesadas poden anotarse nunha primeira actividade se non o fixeron ata agora, ou ben poden acceder a unha segunda se xa estiveran nalgunha delas.

A matrícula realizarase telematicamente a través da plataforma Cronos, no módulo Inscrición en clases. E unha vez que a plataforma confirme a praza, deberase tramitar o pagamento, para o que hai dúas opcións.

A primeira é de xeito telemático, solicitando a folla de autoliquidación nas oficinas de Recadación a través do correo electrónico ames@canaltributos.com, chamando ao número de teléfono 981 884 896, ou ben realizando a autoliquidación a través da Oficina Virtual Tributaria do Concello (non precisa certificado electrónico) premendo na opción de pagar taxas.

A outra opción é acudir de xeito presencial ás oficinas do Concello de Ames, situadas na Praza Horta de Abaixo, 6, en Bertamiráns, ou na rúa Viorneira, 6, no Milladoiro. Unha vez feita a autoliquidación deberá ser pagada no prazo establecido e non será preciso entregar o resgardo de pagamento, dado que este chega automaticamente. Se non se realiza o pagamento no prazo de tres días, a inscrición quedará anulada.

No caso de que a persoa que se desexe inscribir sexa menor, primeiro debe darse de alta na plataforma Cronos o seu pai, nai ou titor. M. O.