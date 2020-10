Retraso de cuatro años en O Milladoiro para renovar farolas

El PP de Ames denuncia el retraso de “casi cuatro años” por parte del gobierno tripartito local para llevar a cabo la mejora de la eficiencia energética mediante Leds de la iluminación pública en O Milladoiro, un proyecto que incluye renovación de cuadros licitado por más de 350.000 euros. Y entre los avatares que sufrió destacan desde recursos de las Pymes gallegas hasta falta de permisos o una auditoría que no detectó problemas de evidente calado.

Los populares recuerdan que el plan fue ratificado por unanimidad del pleno el 23 de febrero del año 2017 y que, desde entonces, ya tuvo que licitarse dos veces por un recurso especial en materia de contratación que había interpuesto la Asociación de Pequenas Empresas Galegas, y que el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia optó por declarar nula una parte de los pliegos.

Por ello, se aprobó un nuevo expediente de licitación, publicado en enero de 2019, y se adjudicó en octubre de ese año por 225.746,57 €, formalizándose el contrato en noviembre y firmándose el acta de replanteo el 5 de diciembre. A su juicio, “a execución do proxecto debería estar concluída a finais de febreiro deste ano”, pero se retrasó por la colocación del alumbrado navideño y luego por la irrupción del coronavirus (“aínda que a empresa non pediu a suspensión das obras”, dicen) hasta el 4 de junio. Pero fue entonces cuando, debido a la “improvisación e a desidia do goberno tripartito”, aporta la oposición, y a pesar de que con carácter previo a la aprobación de la iniciativa el ejecutivo local había encargado una auditoría, “ao pouco tempo de retomarse os traballos xurde a necesidade de suspender a execución das actuacións e improvisar unha modificación do proxecto para reformular puntos de luz, dotar de toma de terra naquelas luminarias que carecían delas e, por se fora pouco, o esperpento, reducir a altura dos báculos das luminarias inicialmente previstas por outros menos altos”, explican.

Critican que se olvidase de pedir los permisos a Carreteras del Estado por las farolas de la avenida Rosalía de Castro y de adecuarlas a la urbanización del nuevo centro de salud, sin olvidar que el proyecto tendrá que volver a la Diputación para refrendarlo.