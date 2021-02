Rois destina a meirande parte do POS a acondicionar varias pistas

Rois. O Concello de Rois destinará este ano máis de 620.000 euros a obras, dentro do Plan Único dos Concellos, POS+ 2021 e o plan complementario da Deputación da Coruña. Tamén dedicará outros 135.000 euros a gasto social, dentro do plan especial aprobado polo organismo provincial. Estas dúas propostas foron aprobadas por unanimidade no pleno extraordinario celebrado o xoves de xeito telemático.

No Plan POS+ 2021 da Deputación, o Concello de Rois vai dedicar 222.159 euros a gastos correntes, e outros 178.290 euros a obras, dos que 57.241 euros serán aportados polo Concello e o resto pola institución provincial. Esta partida inclúe o afirmado e acondicionamento da pista de Vilachán a Ponte da Pedra (65.168 euros); da pista que comunica Rubieiro e Socastro (66.983 €) e de pistas nos lugares de Oín, Asneiros e A Eirexa (46.138 euros).

Polo que respecta ao plan complementario, cun montante total de 457.050 euros, a relación de obras inclúe tamén o afirmado e acondicionamento da pista que comunica a AC-301 con Bralo (113.095 €), a de Liñares a Bralo (77.735), da AC-301 a Leroño e Casa do Vento (115.730) e de pistas no Pazo e de Cernán a Vilariño (92.049 euros).

Para gastos sociais extraordinarios contan este ano con 171.544 €, dos que 17.000 vainos aportar o Concello e o resto a Deputación. A proposta do goberno, a Corporación aprobou a seguinte distribución: 25.544 € para reforzo de persoal técnico, emerxencia social (33.000), axudas a familias para gastos que faciliten a escolarización e compra de material informático (20.000); para ampliar o servizo de axuda a domicilio 30.000 euros e outros 32.000 para respiro familiar; outros 10.000 serán para comprar equipos de protección e 6.000 para axudas a persoas sen fogar, e para atender a persoas vulnerables 15.000 €.