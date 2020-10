Rois firma o convenio e xa é o quinto concello mecenas da Casa Rosalía

Padrón. O alcalde de Rois, Ramón Tojo, asinou hai uns días o convenio de colaboración coa Fundación Rosalía de Castro, que o converte no quinto concello mecenas da Casa de Rosalía. O acto enmarcase no proceso de subscrición popular para implicar a empresas, entidades públicas e persoas individuais na mellora e no sostemento da causa común da Casa da Matanza, “que é a causa común de Galicia”, segundo o seu presidente Anxo Angueira.

En virtude deste convenio anual polo que Rois achega 1.000 euros, tanto os escolares do municipio como as asociacións culturais poderán ter visitas guiadas de balde á Casa de Rosalía. Sen embargo, dado que estas visitas non están permitidas polas restriccións da covid-19, mentres os veciños e veciñas de Rois poderán visitar o museo acreditando documentalmente a súa procedencia.

Coa decisión Rois, segundo fontes municipais, refrenda o seu compromiso histórico con esta institución, dado que xa apoiara económicamente en 1971 cunha doazón de 500 pesetas para a posta en marcha da Casa-Museo. Centos de persoas de todo o país -e máis alá- xa se converteron en Amigas da Casa de Rosalía ao apoiar desde 20 euros ao ano a súa independencia económica e cultural. arca