A Barcala. A patronal A Baña Emprende e o Club Seixos inauguran a Ruta dos Muíños cunha andaina o 3 de xullo con saída ás 10.00 h. da Praza do Concello de San Vicenzo da Baña. Será circular e as anotacións custan 5 euros (no 605 431 363 ou a través do email seixosrutasenxebres@gmail.com). M.M.