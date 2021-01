Sanidade inicia un cribado en Padrón

padrón. A Consellería de Sanidade iniciou no Concello de Padrón un cribado para detectar a COVID a través de test de antíxeno entre a cidadanía do municipio, despois de que o mandatario local desta localidade o solicitase. A realización das probas, que se desenvolverán en horario de tarde entre as 16.00 e 19.00 horas no centro médico municipal –entrada principal– terán lugar ao longo destas semanas e servirá para detectar veciños que sexan posibles asintomáticos. As persoas seleccionadas de xeito aleatorio por Sanidade recibirán unha mensaxe para realizar estas probas para detectar se están contaxiados ou non. Os organizadores sinalan que é necesario acudir co DNI e coa tarxeta sanitaria. arca