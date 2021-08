Santa Comba aprobou tres dedicacións parciais por 66.000 euros

Xallas. A Corporación de Santa Comba vén de aprobar en sesión plenaria, e co informe do interventor municipal, o ditame favorable da Comisión informativa especial de Contas e Facenda, as retribucións dos membros da Corporación en réxime de dedicación parcial a proposta da rexedora, María Pose. En total, serán tres, con 22.000 euros brutos ao ano de retribución a media xornada, para a concelleira-delegada de Deportes, a de Servizos Sociais e o edil de Cultura, Educación, Formación, Turismo, Xuventude e Medios Tecnolóxicos.

Do mesmo xeito, aprobáronse as indemnizacións por asistencias a sesións dos órganos colexiados do Concello de Santa Comba: 120 euros tanto para plenos como xunta de goberno ou comisión informativas, subliñando que cando nun mesmo día se celebren dúas ou máis sesións dos órganos mencionados, os concelleiros percibirán as asignacións por cada unha delas na contía que corresponda. As referidas a asistencias a mesas de contratación: serán de sesenta euros.

E respecto das comisións informativas fixáronse en media ducia, cunha especial de Contas e Facenda; a de Obras e Servizos; Asuntos Sociais; Cultura; Deportes e a Comisión informativa de Asuntos do Pleno. Cada unha das mesmas está conformada por cinco edís, dous do PP, un do PSOE e outro posto para o grupo mixto que inclúe ao exrexedor defenestrado mediante moción de censura por non cumprir a súa palabra e ceder a alcaldía tal como pactara co PSdeG. m.m.