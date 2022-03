Segue ata abril a recollida de datos para elaborar unha guía empresarial

A Maía. A concellaría de Promoción Económica e Comercio segue a traballar para elaborar unha Guía de Empresas na que, na medida do posible, se recolla a información máis fidedigna e actualizada das entidades comercias existentes. E polo de agora, xa se fixeron cos datos de mil.

Esta listaxe de empresas servirá tanto para que poida ser empregada pola veciñanza amesá, para buscar posibles empresas que lles poidan interesar para que lles presten un servizo, así como para que a propia administración local coñeza empresas que poidan participar en licitacións de servizos locais.

O traballo de recompilación de datos realizarase durante un período de tres meses. Comezou o pasado 17 de xaneiro e rematará a mediados do mes de abril. Aínda así, todas aquelas empresas, profesionais e negocios que agora non acheguen os seus datos, poderán facelo noutro momento. Trátase dun proceso de actualización aberto e continuo no tempo. En concreto, encargouse a unha persoa que está a visitar as empresas, profesionais e negocios do Concello co obxectivo de recompilar toda a información necesaria de cada establecemento comercial e entidade empresarial.

Para evitar calquera tipo de suspicacia, o encargado da recolleita pertence a unha empresa previamente contratada polo Concello de Ames, está debidamente identificado e leva unha credencial de identificación municipal xunto cunha carta que explica todo este proceso. M. Outeiro