Sisto dí que non recorrerá o rexistro da vía de Casalonga

Teo. Os catro munícipes que gobernan Teo valoran “positivamente” a reunión informativa sobra a canteira da Casalonga, na que o rexedor avanzou que non se vai recorrer a inscrición da pista –nin no rexistro nin no catastro– por Toysal, esperando que os tribunais xa o fagan cando lle dean a razón. Ademais, agora si que se amosa disposto a negociar e sentarse “onde o convoquen”, algo ao que se negaba ata que se completase o plan de restauración da mina.

Deste xeito, o alcalde Sisto destacou en Francos que o Concello non vai recorrer, xa que non ten documentación que inhabilite este título de propiedade “e facelo pode derivar nunha resolución negativa que non interesa”. Ademais, cre que a pista da canteira non pode ser o eixo central da loita por Casalonga, a risco de xerar “frustración”. Igualmente, deixou claro que a explotación mineira non ten licenza de actividade ao tela suspendida polo Concello, animando a continuar a loita e admitindo que a súa labor está a ser cuestionada.

FORNELOS. Quenes tamén trasladaban a súa frustración foron as familias de Fornelos ás que o Concello nega o saneamento aproveitando a reforma da estrada. Pois ben, agora xa se pavimentou. O.D.V.