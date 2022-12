Socialistas de Santa Comba piden xoguetes e alimentos

Xallas. Dende a Agrupación Socialista de Santa Comba queren animar á veciñanza a colaborar na súa Campaña de recollida de xoguetes e alimentos non perecedeiros “para por o noso gran de area e que as crianzas e familias que máis o precisen teñan un nadal feliz”, aportaban dende a formación que lidera o expresidente da patronal xalleira, Alberto Romar.

Por iso, e dende o 9 ao 21 de decembro, aquelas persoas que así o desexen poderán achegar á sede do PSOE –situada na Avenida Alfonso Molina número 75– alimentos non perecedeiros e xoguetes novos ou en bo estado que serán doados a Cáritas e aos Servizos Sociais do Concello de Santa Comba

Os interesados en recabar máis datos poden poñerse en contacto coa agrupación do PSOe local a través do móbil 618 856 411 (Alberto) ou tamén no número fixo 981 880 056. “No caso de que non nolos poidas achegar, desprazarémonos para recollelos na maior brevedade posible”, suliñaban as mesmas fontes.

Por outra banda, o mesmo partido destacaba recentemente a volta á política de Estefanía Calvelo, integrante do grupo socialista de Santa Comba entre o 2015 e o 2019 e concelleira durante 8 meses en Servizos Sociais. O.D. Vilar