Sofocan un incendio sin heridos en una nave de rótulos teense y retiran un poste en Brión

Efectivos del Grupo de Emergencias Supramunicipal, GES de Brión, colaboraron esta mañana en la extinción de un fuego industrial en Teo, producido en una fábrica de rótulos a las 09.43 horas. Llegados al lugar del fuego en la bomba urbana ligera, los efectivos del GES brionés se sumaron a los del GES de A Estrada que, en colaboración con la Guardia Civil y Protección Civil de Teo, ya estaban trabajando en la extinción del fuego.

La actuación de Emerxencias de Brión consistió en apagar el fuego y proceder a enfriar el entorno para después proceder la ventilar toda la instancia, que tenía una fuerte carga de humo producida por la combustión de los plásticos existentes en la fábrica. Solo se produjeron daños materiales.

Además, los mismos profesionales retiraron un poste de teléfono caído sobre el tendido eléctrico en un vial de Goiáns (Brión). Tras recibir a alerta do 112, acudió el grupo y la Policía Local brionesa. Explican que “debido á inestabilidade do poste, en mal estado de conservación, e o risco que podería supoñer para os usuarios da estrada, os operarios decidiron retiralo e asegurar o cableado, pasando aviso á empresa encargada do mantemento para que proceda á substitución do poste o antes posible”.