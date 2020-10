Teo aprobou a gratuidade escolar do segundo fillo pero non para este mes

Teo. O PP de Teo traslada a “sorpresa máxima entre as familias que utilizan as escolas infantís de Teo” despois de que foran informadas de que a inscrición do seu segundo fillo aínda non é gratuíta. Pasou no último pleno, no que saiu a luz que ao pedir explicacións, no concello, “a única resposta que reciben do edil de Servizos Sociais é que se trata dunha promesa de Feijóo”. Compre lembrar que a medida promovida pola Xunta levaba meses aprobada e que a administración local teense manifestara o seu interese en acollerse a ela. A xuizo dos populares, o motivo auténtico das contestacións do edil Iglesias débese a que “o Concello ainda non adaptara a ordenanza municipal correspondente”. Unha vez aprobada, o PP lamentou que ao non ter carácter retroactivo, haberá que abonar a cota de setembro. m.m.