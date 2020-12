Teo se opone a la expropiación de una pista en Casalonga que cree municipal

Teo. El Ayuntamiento de Teo acaba de remitir a la jefatura provincial de Economía las alegaciones –firmadas por el alcalde– contra el expediente de expropiación forzosa del vial de la explotación de Casalonga, subrayando que esa carretera es municipal.

Así, en el documento enviado, la administración local defiende la titularidad de este bien público y cuestiona el procedimiento expropiatorio. De este modo, se pide que no se realice la afectación a favor de Toca Salgado, ya que “non hai unha identificación completa do ben que se quere ocupar, dáse tamén unha identificación incorrecta do titular do ben ao expropiar xa que se trata dun ben de dominio público municipal e no expediente identifícase a un particular como propietario e tampouco se xustifica a causa para a expropiación, xa que non se acredita a utilidade pública ou interese social da expropiación en cuestión”, aportan a la Xunta.

Además, en el escrito se pone de manifiesto episodios divulgados por Toysal respecto al presunto marcaje al que le sometieron los miembros de la Plataforma Casalonga Limpa de Residuos y Concello de Teo, así como las trabas para introducir maquinaria pesada, como la perforadora que llevaron a la cantera a través de un camino sin asfaltar, y que fue “objeto de sabotajes nocturnos teniendo destrozado el sistema eléctrico y varios latiguillos que tuvieron que ser repuestos”. Al hilo, la concesionaria dice que sólo pudieron retirarla tras amenazar con denuncias a Policía y Benemérita. o.d. vilar