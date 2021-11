Terras distingue la calidad de nueve establecimientos

Vedra. La Asociación Terras de Compostela, creada como ente gestor del Destino Sicted ante la afluencia de visitantes, puso en marcha un plan de formación y cualificación dirigido a empresas y profesionales vinculados al sector turístico. Por ello ha constituido una mesa presidida por la edil brionesa Guarina Rey para velar por el funcionamiento del destino, establecer mejoras y proponer los establecimientos que cumplen toda la normativa y requisitos. Y aúna vocales (munícipes) de los propios concellos, de la patronal, GDR y Sicted.

Al hilo, se propuso distinguir a los restaurantes Barqueiro (Negreira), Pazo de Cores (A Baña), Casa Abelleira (Ames) y Talladas Gastrobar (Santa Comba). Además, el reconocimiento llegará a los alojamientos Pazo de Cibrán (Vedra), Moradas do Ulla (Teo), Hotel Xallas (Santa Comba), Vivienda Turística Paramos (Val do Dubra) y Hotel Payro (Ames).

En cuanto a los negocios que van a renovar la distinción Sicted, constan Casa do Ghabino, A Carballeira do Tambre, Hotel Balneario de Compostela, Balneario de Compostela, O Balado, Pazo Vista Alegre, Enoturismo María Manuela, Parada de Francos, Casa de Casal, Casa Rural As Bentinas, A Ribeira do Tambre, Albergue Milladoiro, Hotel Congreso, Aguardientes de Galicia, Viajes Alma Gaia y Amextreme, así como el Albergue Bergando. m. manteiga