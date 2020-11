Toysal quiere utilizar en Casalonga el plan para restaurar de años atrás

Toysal, titular de la cantera teense de Casalonga, ha decidido pronunciarse públicamente tras los últimos acontecimientos que se produjeron en el entorno, con una visita de técnicos autonómicos y de una empresa. Y lo hace asegurando que el único proyecto que mantiene “é o de recuperación da actividade da canteira”, pero sin obviar que también quiere aplicar “un plan de rexeneración igual ao que existía anos atrás”. Por su parte, la plataforma de afectados busca cómo movilizarse en tiempos de pandemia.

Por lo de pronto, y tal como adelantó este diario el 30 de octubre, ya han recurrido a la valedora do pobo, que aceptó tramitar su solicitud, pero intentarán seguir concienciando a la opinión pública “aínda que sabemos que a situación de confinamento favorece á compañía e perxudica a nosa capacidade de movemento”, subrayan.

En cuanto a su valoración por la visita a principios de este mes de una ingeniera de Minas con la empresa Tragsa para realizar una inspección ambiental, y en la que los lugareños interpretaron connivencia entre Medio Ambiente y Minas, Toysal explica que se trató de una labor “rutinaria”, aludiendo a la “lectura peculiar” que se realizó por parte de la plataforma.

Eso sí, en su comunicado la compañía parece no plantearse dar paso atrás alguno, y aclara que la “empresa vai seguir avanzando cara a posta en marcha deste proxecto e loxicamente defenderá o seu dereito a facelo polos medios legais que considere necesarios”, si bien también desea trasmitir “á veciñanza que está totalmente aberta a facilitar a calquera interesado acceso a toda a información relacionada co seu proxecto, para que poida constatar as súas características á marxe de mensaxes ou intereses políticos”, explicaban.

El mayor temor de los lugareños no sólo pasa porque desaparezca la laguna ya consolidada, sino lidiar con los lodos pestilentes cuando llegue la hora de restaurar la zona.