Tragsa abrirá el coto Xallas-Beba a las personas con discapacidad

Xallas. Augas de Galicia acaba de hacer pública la formalización del encargo para ejecutar el proyecto de obra de mejora de la accesibilidad al Coto Xallas-Beba, parroquias de Colúns y Corzón, en Mazaricos. Recayó sobre Tragsa, que se encargará de eliminar las barreras arquitectónicas para que las personas con discapacidad puedan acceder y practicar la pesca. El presupuesto es de 98.953 euros, y el plazo de ejecución es de mes y medio como máximo.

En concreto, y siempre según fuentes autonómicas, la actuación se concreta en la “execución dos traballos de renovación de catro pasos de pescadores e a creación de dúas plataformas de pesca en Colúns que permitan a práctica da actividade a persoas con mobilidade reducida no coto de pesca do río Xallas, no

Concello de Mazaricos”, apuntan en boletines.

MOTIVO. Respecto a la motivación, la Administración autonómica no oculta que el expediente responde a la ejecución del fallo 00405/2011 del Xulgado do Penal número 1 da Coruña en el juicio oral nº 315/2009 de 7 de noviembre de 2011. “En dita sentenza considéranse feitos probados que os acusados identificados provocaron na bacía do río Xallas, o vaciado total do encoro denominado A Fervenza”, propiciando la “mortandade de fauna piscícola, acumulación de lodos e a interrupción do caudal ecolóxico entre a presa da Fervenza e o encoro e presa de Ponte Olveira”, y se ordena a la Xunta, titular del bien jurídico, regenerar el ecosistema. m.m.