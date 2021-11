Tres candidatas para un posto no Consello Escolar do IESP de Bertamiráns

A Maía. Tres mulleres optan a convertirse en representantes das nais e pais no Consello Escolar, CE, do IESP de Ames.Trátase de Elena Pérez Pereira, Sandra Santiso Mata e Susana Torrente Vilasánchez, con fillos que estudaron, respectivamente, no colexio, CEIP, A Mahía, no CEIP de Barouta e no CEIP Agro do Muíño.

As votacións serán presenciais o día 25 de novembro, de 19.00 a 21.30 horas, pendente de publicación polo centro. Cada nai, pai ou titor legal ten un voto. Dende a ANPA do Instituto de Bertamiráns agradeceron ás súas socias que se presenten como candidatas nestas eleccións tan importantes, “nas que vemos reducida nunha praza a nosa representación no CE (só elexiremos un posto)” en favor da que gaña o alumnado, explica a directiva, que felicita a eses estudantes polas súas 24 candidaturas. M. Outeiro