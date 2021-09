Últimos días para ver en Mos a artesanía de Lista

a maía. A profesora, deseñadora e artesá de Ames Rosa Lista Sebe leva os seus traballos ata o Concello de Mos. A súa obra titulada O Camiño do Encaixe vencella a arte de palillar co patrimonio cultural e artístico dos Camiños de Santiago. A exposición poderá visitarse no Pazo de Mos ata o 11 de setembro de 16.00 a 20.00 horas.

A fachada do Obradoiro, o botafumeiro ou a emblemática cuncha de vieira son algúns dos elementos que a artista amesá quixo inmortalizar na súa obra cun título inequivocamente xacobeo. Nas súas pezas, a artesá da parroquia de Ortoño, vencella a arte de palillar co patrimonio cultural e artístico dos Camiños de Santiago a través da simboloxía e dos edificios emblemáticos que transcorren polas rutas xacobeas. A Asociación de Palilleiras de Mos quere con esta exposición impulsar a vertente artística do seu municipio e convertela nun revulsivo para a recuperación turística tras a pandemia pola COVID. m. outeiro