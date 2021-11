Un accidente deixa tres feridos en Covas, un deles un peregrino a pé

AMES. O Grupo de Emerxencias Supramunicipal de Brión (GES) tivo que participar no operativo de asistencia a un accidente pola colisión frontolateral de dous vehículos ma mañá deste martes, ás 11.25 horas.

O choque ocorreu na AC-453 á altura do cruce do Lombao, en Covas (Ames), e resultaron feridas tres persoas: os condutores dos vehículos e un peregrino que camiñaba pola beirarrúa. Este entorno corresponde coa Prolongación do Camiño a Fisterra-Muxía, nun tramo en baixada e, paradoxalmente, con boas beirarrúas.

Os técnicos do GES brionés desprazáronse no BUL ata o lugar do sinistro tras recibir o aviso do 112, ademais do 061, a Garda Civil de Tráfico e a Policía Local de Ames. Unha vez alí, atenderon aos feridos e realizaron tarefas de limpeza da estrada, regresando á base ás 13.15 horas. JAVIER SALUTREGUI