Un ferido ao arder o seu vehículo en Negreira

O Grupo de Emerxencias Supramunicipal de Brión participou na madrugada deste venres no operativo que atendeu un accidente de tráfico na rotonda da Barquiña, en Negreira, en colaboración cos Bombeiros de Santa Comba e a Garda Civil de Tráfico.

O GES de Brión recibiu a chamada do 112 ás 00.50 horas e saíu cara Negreira con dous vehículos e tres profesionais. Unha vez no lugar do accidente, comprobaron que o vehículo estaba ardendo e a persoa ocupante ferida, polo que foi trasladada ao hospital en ambulancia. O GES brionés extinguiu o lume do coche para despois retiralo da calzada e limpar a zona, coa colaboración do equipo de Mantemento de Estradas.