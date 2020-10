Una joven de 17 años, víctima de acoso escolar, decide acabar con su vida en Rois El juzgado se mantiene a la espera del atestado de la Guardia Civil y, si no se aprecia nada anómalo, se archivará el caso // La familia pide que “esta tragedia no se convierta en un circo” // Colectivos LGTBIAQ+ advierten de que “quienes no la ayudaron son cómplices de este asesinato social”